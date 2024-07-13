مصدر يكشف لـCNNعن طلب لنتنياهو "قد يعرقل" مفاوضات وقف إطلاق النار

(CNN)-- قال مصدر إسرائيلي، لشبكة CNN، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن تنازل إسرائيلي رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حيث طالب بمنع المسلحين من العودة إلى شمال غزة خلال وقف إطلاق النار النهائي.

وأضاف المصدر أن إسرائيل وافقت في السابق على السماح للفلسطينيين بالوصول دون قيود إلى شمال غزة خلال وقف إطلاق النار في نهاية المطاف، لكن نتنياهو أبلغ فريقه المفاوض هذا الأسبوع بالمطالبة بمنع المسلحين من دخول شمال غزة كجزء من أي وقف لإطلاق النار.

ومن المحتمل أن يؤدي الطلب الجديد إلى تقويض التقدم في المفاوضات ويثير المزيد من الأسئلة حول التزام نتنياهو بمقترح إسرائيل الخاص بالاتفاق الذي أصبح الأساس لمفاوضات مفصلة.

ولعدة أشهر، قاومت إسرائيل مطالب حركة "حماس" للفلسطينيين بالوصول دون قيود إلى شمال غزة، وطالبت بإجراء فحوصات أمنية على طول محور نتساريم وبعودة أعداد محدودة من الفلسطينيين إلى الشمال لكنها رضخت في نهاية المطاف ووافقت على الوصول دون قيود إلى الشمال خلال جولة سابقة من المفاوضات.

وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للتعليق.