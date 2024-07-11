القدس (CNN)-- أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تشككه في المفاوضات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن على مراحل، وقال إنه ملتزم "بخطة إطلاق سراح رهائننا"، ولكن حماس تواصل تقديم مطالب تتناقض مع الخطة.

وفي حديثه خلال حفل تخرج ضباط جدد، أوضح نتنياهو عن الرهائن: "لدينا التزام أخلاقي بإعادتهم جميعا إلى إسرائيل- الأحياء والأموات على حد سواء".

وأكد نتنياهو: "لولا الضغط العسكري والالتزام الراسخ بمطالبنا، لما تمكنا من تحقيق عملية الإفراج الأولى (عن الرهائن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، وفقط بهذا الضغط وهذا الالتزام سنحقق عملية الإفراج الثانية".

وأضاف نتنياهو: "أريد أن أؤكد أنني ملتزم بخطة إطلاق سراح رهائننا، ولكن قتلة حماس ما زالوا ملتزمين بمطالب تتناقض مع الخطة وتعرض أمن إسرائيل للخطر".

وكرر نتنياهو عددا من الشروط لأي صفقة كان قد حددها الأسبوع الماضي، بما في ذلك أن "أي اتفاق يجب أن يسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب".

وقال نتنياهو: "لن نسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من مصر"، و"لن نسمح بعودة الإرهابيين المسلحين، ودخول الأسلحة إلى شمال قطاع غزة".

وأكد نتنياهو أيضا على "أنه سيتم في المرحلة الأولى من المقترح إطلاق سراح أكبر عدد من الرهائن الأحياء".