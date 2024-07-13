فيديو عربات أمنية قطرية بشوارع باريس قبيل الأولمبياد يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لعربات أمنية تابعة لوزارة الداخلية القطرية في شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، للمشاركة في تأمين مسابقات الأولمبياد 2024.

وزارة الداخلية القطرية من جهتها نشرت سلسلة من الصور للعربات الأمنية والعناصر المشاركين في جهود تأمين الأولمبياد وذلك بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة: "اكتمل وصول القوات الأمنية القطرية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة للمشاركة في تأمين دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، والتي ستقام في الفترة من 26 يوليو وحتى 8 سبتمبر".

وتابعت: "كان في مقدمة مستقبلي القوة لدى وصولها بالمطار، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والعميد ركن/ نواف ماجد العلي قائد القوات الأمنية القطرية لتأمين أولمبياد باريس 2024، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين الفرنسيين، يتقدمهم اللواء ايمانيول ميلقيرنيا، مساعد مدير عام مديرية التعاون الامني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية، واللواء ركن جين فاليري ليترمان، رئيس مديرية العلاقات العامة والاتصال بالدرك الوطني الفرنسي، والمقدم فرانسوا بريماند، مسؤول عمليات الألعاب الاولمبية 2024 بالدرك الوطني الفرنسي، والرائد عبدالرحمن التميمي، الملحق الأمني لشؤون قوة الأمن الداخلي بسفارة دولة قطر في الجمهورية الفرنسية".

وذكرت الداخلية القطرية في بيانها: "تعكس هذه المشاركة قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية لا سيما في المجالات الأمنية، وتأتي في إطار اتفاق إداري بشأن التعاون الأمني تم توقيعه بين البلدين في شهر فبراير الماضي".