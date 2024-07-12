(CNN)-- كتبت مجموعة من 120 عالمًا ومهندسًا وأكاديميًا رسالة مفتوحة تطالب منظمي أولمبياد باريس بالتخلي عن سيارة "تويوتا ميراي" باعتبارها السيارة الرسمية للدورة، قائلين إن السيارة التي تعمل بالهيدروجين تقوض اعتماد الحدث "الأخضر".

السيارات التي تعمل بالهيدروجين لا ينبعث منها أي كربون من جهة أنبوب العادم، لكن 96% من الهيدروجين في العالم لا يزال مشتقًا من الوقود الأحفوري مثل غاز الميثان، وهذا يجعل معظم السيارات التي تعمل بالهيدروجين أكثر تلويثا بكثير من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، أو المركبات الكهربائية، وأنظف بشكل طفيف فقط من السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي.

وتزود شركة تويوتا الأسطول الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية بـ500 سيارة ميراي و10 عربات تعمل بالهيدروجين، بالإضافة إلى 1150 سيارة كهربائية، لنقل الرياضيين. وتقول إنها ستعمل على تشغيل سيارات ميراي باستخدام الهيدروجين المشتق من الماء والمواد العضوية، المتولدة من مصادر متجددة.

لكن الموقعين على الرسالة ما زالوا يعارضون الترويج للسيارة، لأنه في الواقع، يكاد يكون من المؤكد أن المستهلكين الذين يشترون سيارة ميراي سيستخدمونها على الهيدروجين المشتق من الوقود الأحفوري الذي يعمل على تسخين الكوكب.

ويهدف منظمو دورة الألعاب الأولمبية في باريس إلى استضافة "ألعاب هي الأكثر خضرة على الإطلاق"، على أمل خفض البصمة الكربونية للحدث الرياضي الكبير إلى النصف، مقارنة بمستويات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وللقيام بذلك، ستحاول إدارة الألعاب بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة.

وتواصلت CNN مع المنظمين للحدث الرياضي الكبير للتعليق.