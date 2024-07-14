مصر.. انخفاض أسعار اللحوم والدواجن.. وتجار: بسبب ضعف القوة الشرائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفضت أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية، بشكل لافت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى هبوط سعر كيلو اللحوم الحية لتبدأ من 145 جنيهًا (3.02 دولار)، والدواجن من 65 جنيهًا (1.36 دولار). وأرجع تجار أسباب التراجع إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين مما أدى إلى انخفاض الطلب، وفي الوقت نفسه تراجع أسعار الأعلاف بعد توافر الدولار.

وتراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصري للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% خلال يونيو/حزيران الماضي، ليهبط لأدنى مستوياته منذ 17 شهرًا، وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، مجموعة الفاكهة بنسبة 2.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1%.

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، سامح السيد، إن أسعار الدواجن واصلت الانخفاض تدريجيًا من قبل عيد الأضحى ليصل سعر الكيلو إلى 65 جنيهًا (1.36 دولار) في المزرعة، على أن تباع للمستهلك بسعر 72 جنيهًا (1.5 دولار)، مرجعًا السبب إلى عاملين؛ الأول ركود في حركة البيع والشراء بسبب ضعف القوة الشرائية، والثاني زيادة حجم المعروض من الإنتاج بعد توافر الأعلاف.

حسب بيانات بوابة أسعار مجلس الوزراء، انخفض سعر كيلو اللحوم الطازجة إلى 387.72 جنيه (8.08 دولار) بسعر 20.24 جنيه (0.42 دولار) بنسبة هبوط 4.96%، والدواجن الطازجة إلى 104.21 جنيه (2.17 دولار) للكيلو بسعر 3.01 جنيه (0.063 دولار) بنسبة هبوط 2.81%.

وتوقع السيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، استمرار انخفاض الدواجن في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل انخفاض الطلب بشكل ملحوظ، غير أنه شدد على ضرورة عدم تراجع الأسعار بشكل كبير حتى لا تسبب في خسائر للمنتجين مما قد يؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي ويؤدي لنقص في الأسواق، وعودة ارتفاع الأسعار مرة ثانية بسبب انخفاض المعروض.

وأكد سامح السيد أن هناك وفرة من المعروض في الأعلاف في الأسواق وبأسعار مناسبة بعد جهود الحكومة في الإفراج عن الأعلاف في الموانئ لزيادة حجم الإنتاج، متوقعًا استمرار نمو الإنتاج اليومي إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا.

في نفس السياق، قال رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، هيثم عبد الباسط، إن هناك تراجع في الطلب على اللحوم بالأسواق خلال الفترة الحالية، بسبب تخزين كميات من الأضاحي عند المستهلكين مما أثر على الطلب، وأدى إلى عدم انتظام في الأسعار، مضيفًا أن قطاع بيع اللحوم مازال يشهد عدم انتظام بشكل كامل بسبب عدم عودة بعض محال الجزارة للعمل منذ إجازة عيد الأضحى، ومع عودة الطلب مرة ثانية خلال الفترة المقبلة ستتحدد أسعار اللحوم المباعة للمستهلك.

وشهد موسم الأضاحي هذا العام تراجعًا واضحًا في الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية، مما أدى إلى اتجاه المواطنين إلى شراء صكوك الأضاحي لانخفاض قيمة الصك، وإمكانية تقسيطه من خلال الجمعيات الخيرية، وفقًا لتجار.

طالب عبد الباسط، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بضرورة العمل على زيادة حجم الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء لتحقيق الاكتفاء المحلي، وخفض نسبة الواردات، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك أكثر من 60% من احتياجاتها من اللحوم من خارج البلاد، مما يتطلب العمل على تشجيع صغار المربين على الإنتاج، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

وتستهلك مصر أكثر من 900 ألف طن سنويًا من اللحوم الحمراء، يتم إنتاج حوالي 470 ألف طن محليًا، فيما يتم استيراد باقي احتياجاتها من اللحوم الحية والمجمدة من أسواق عدة أبرزها البرازيل، والهند، والسودان، ومناشئ أخرى من أفريقيا.

في سياق متصل، قال نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، إن هناك تراجعًا في أسعار اللحوم الحية، موضحًا أن سعر كيلو اللحم البقري وصل إلى 165 جنيهًا (3.44 دولارات) مقابل 185 جنيهًا (3.85 دولارات) قبل عيد الأضحى. وفي حين تراوح سعر كيلو اللحم الجاموسي بين 145 إلى 150 جنيهًا (3.02-3.13 دولارات)، في حين يباع سعر الكيلو للمستهلك ما بين 320 إلى 400 جنيه (6.67-8.34 دولارات) حسب المنطقة السكنية.

وتوقع أبو صدام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، استمرار انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع الطلب، بسبب انخفاض القوة الشرائية، وفي الوقت نفسه انخفاض أسعار الأعلاف وتوافرها، لافتًا أن سعر طن العلف انخفض من 19 ألف جنيه (396.15 دولارًا) للطن إلى 11.5 ألف جنيه (239.78 دولارًا) للطن.

وقال إن هناك عجز في حجم الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء يصل إلى 40% مقارنة بحجم الاستهلاك، وستتزايد هذه النسبة في ظل اتجاه المربين إلى ذبح الإناث، خلال فترة ارتفاع أسعار اللحوم، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر سلبًا على فقد صغار المواشي.