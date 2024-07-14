دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، على قرار تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الثقة الغالية والتكليف".

وأضاف وزير الدفاع الإماراتي الجديد: "ونجدد العهد والوعد لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمواصلة السير على نهج زايد وراشد لتبقى راية الاتحاد خفاقةً، وأن نعمل بروح الفريق واحد من أجل صون مكتسباتنا التنموية وبناء مستقبل أفضل لدولتنا وشعبنا، ونسأل الله التوفيق والسداد".

وكان نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن في وقت سابق، الأحد، تعيين نجله ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بمنصب وزير الدفاع نائبا لرئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومن جانبه، عقب أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي على التعيينات الجديدة بتدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيها: "خالص التهنئة والتبريك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية".

وأضاف أنور قرقاش: "ثقتنا بقيادتنا لا حدود لها ونهج التطوير والتحديث متواصل بقوة وثبات نحو المزيد من التقدم والازدهار".