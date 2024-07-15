دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الأحد، استهداف سفينة في خليج عدن، قالت إنها إسرائيلية، إضافة إلى مهاجمة "أهداف عسكرية" في إيلات. في وقت قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 3 طائرات دون طيار وزورق بحري غير مأهول في البحر الأحمر.

في بيان مصور، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع: "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة استهدفت سفينة (MSC-UNIFIC) الإسرائيلية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

كما استهدف الحوثيون، المدعومون من إيران: "عددًا من الأهداف العسكرية" الإسرائيلية في نطاق مدينة إيلات "بعدد من المسيّرات، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، بحسب سريع.

في غضون ذلك، أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) "تدمير مركبتين جويتين غير مأهولتين للحوثيين مدعومين من إيران فوق البحر الأحمر وزورق سطحي غير مأهول في البحر الأحمر".

إلى جانب تدمير طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن، وفقًا لبيان القيادة المركزية الأمريكية المنشور في حسابها عبر منصة إكس.

وقال البيان إن "هذه المنظومات تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا".