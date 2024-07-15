السعودية.. الأمن العام يعلن القبض على 3 مواطنين لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، اعتقال مواطن قام بتكسير زجاج مركبات وهي متوقفة، وأكد اعتقال مواطنين اثنين آخرين، أحدهما قام بإطلاق النار في الهواء خلال مناسبة اجتماعية، والآخر وثق ذلك في مقطع فيديو ونشره.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الأحد، إن "دوريات الأمن بمنطقة حائل ألقت القبض على مواطن يعاني اعتلالات نفسية، لتكسيره زجاج عدد من المركبات أثناء وقوفها، وذلك في محتوى مرئي متداول، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشور آخر عبر منصة "إكس"، أن "شرطة منطقة تبوك ألقت القبض على مواطن لإطلاقه النار في الهواء من سلاح ناري في مناسبة اجتماعية، وآخر لتوثيق ونشر محتوى مرئيا بذلك".

وأكد الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي مقطع فيديو لإطلاق النار وصورة للشخصين المعتقلين وأرفقها بمنشوره عبر منصة "إكس".