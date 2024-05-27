دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على 4 مواطنين لاعتدائهم على آخرين بالضرب في محافظة الطائف، بسبب خلاف بينهم.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه في منصة إكس، تويتر سابقًا، إن "شرطة محافظة الطائف ألقت القبض على 4 مواطنين لاعتدائهم على آخرين بالضرب لخلاف بينهم".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك".

كما نشر الأمن السعودي صورًا ومقطع فيديو عبر موقع "سناب شات" التابع لوزارة الداخلية السعودية، للمواطنين الـ4 الذين تم إلقاء القبض عليهم، وأرفقها بمنشوره عبر منصة إكس.