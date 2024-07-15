دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت سماء مدينة مكة، ظهر الاثنين، تعامد الشمس الثاني والأخير في عام 2024، على الكعبة المشرفة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ونشرت مواقع إخبارية سعودية، فيديو للحظة تعامد الشمس على الكعبة، في وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة في بيان أن "التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس ظاهرياً قادمة من مدار السرطان متجهة جنوباً إلى خط الاستواء، وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع 90 درجة تقريباً بالتزامن مع أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:27 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:27 صباحاً بتوقيت غرينتش) حيث يصبح ظل الزوال صفراً ويختفي ظل الكعبة المشرفة"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن "سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، والذي يؤدي إلى انتقال الشمس ظاهرياً بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة".

وأوضح أبو زاهرة، أن "المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً، تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي"، طبقا للبيان.

يُذكر أن تعامد الشمس الأول حدث هذا العام أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو/أيار الماضي، وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو المقبل.