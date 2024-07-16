دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إنه "لا مكان للعنف في منطقتنا التي لطالما كانت واحة للتسامح والاعتدال"، في معرض تعليقه على حادثة إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير بمحافظة مسقط، الذي راح ضحيته 6 أشخاص.

وكتب قرقاش، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "لا مكان للعنف في منطقتنا التي لطالما كانت واحة للتسامح والاعتدال".

وأضاف قرقاش: "رفضنا قاطع لأي محاولة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن دول الخليج، فأمننا واحد ومصيرنا مشترك ونقف معًا ضد كافة أشكال التطرف والتعصب".

وتابع: "نتضامن مع الاشقاء في عُمان ونسأل الله أن يحفظ السلطنة ويديم عليها الأمن والازدهار".