دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات العُمانية انتهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار في منطقة الوادي الكبير بمحافظة مسقط، مُشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 6 أشخاص، بينهم أحد رجال الشرطة، إضافة إلى 3 من المهاجمين، بحسب بيان لشرطة عُمان السلطانية.

وأضافت الشرطة في بيان، الثلاثاء، أن هناك 28 مصابًا جراء الهجوم، منهم 4 من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وأنه جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة: "تتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة"، فيما قدمت تعازيه إلى أسر المتوفين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، كتب وزير الخارجية العٌماني، بدر البوسعيدي، في حسابه عبر منصة إكس: "أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر جميع الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم الوحشي الذي وقع الليلة الماضية، بما في ذلك ضابط شجاع من شرطة عمان السلطانية، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

في وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مقتل 4 من مواطنيها وإصابة 30 آخرين في إطلاق نار بمحيط مسجد في منطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان.