مصر.. الداخلية: القبض على شخص نشر "عبارات مسيئة" على شاشة إعلانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، القبض على شخص بتهمة نشر صور تحتوى "عبارات مسيئة" على إحدى الشاشات الإعلانية في منطقة فيصل بالجيزة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، فيبيان عبر حسابها في منصة إكس (تويتر سابقًا): "فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى شاشات إلكترونية)".

وذكر البيان أن المتهم "اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج".

كان مقطع فيديو قد جرى تداوله للحظة ظهور صور تحتوي عبارات مكتوبة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وظهرت على شاشة إعلانية كبيرة في منطقة فيصل، مثيرًا موجة من ردود الفعل تجاه الواقعة.