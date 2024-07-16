دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا بتعليقه ممازحا وزيرة التعليم الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سارة الأميري بعد تعيينها في منصبها ضمن تعديلات وزارية.

وقال نجيب ساويرس في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "طيب ممكن تمسكي وزارة التعليم فى مصر بالمرة".

وأثار رد نجيب ساويرس تفاعلا واسعا عبر منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان نجيب ساويرس دخل على خط الجدل الدائر حول المؤهلات والشهادات العلمية التي حصل عليها وزير التعليم في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبداللطيف.

وجاء رد نجيب ساويرس على ما كتبته وزيرة التربية والتعليم الجديدة في الإمارات سارة الأميري، وقالت الوزيرة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -رعاه الله- على الثقة التي أوليتموني إياها بتعييني وزيرة التربية والتعليم".

وأضافت الوزيرة: "تحت قيادة وتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان سنقوم بإذن الله على تطوير مستقبل التعليم في الدولة بما يواكب طموحاتكم وتطلعاتكم في المنظومة التعليمية في الدولة، أعاهدكم على الإخلاص والعمل لما فيه مصلحة للبلاد والعباد".

وكان نائب الرئيس الإماراتي رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن عن تغييرات في عدة مناصب بالحكومة، وقال: "كما نعلن اليوم ضمن التغييرات الحكومية الجديدة دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم في دولة الإمارات، ونعلن تعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة".