باكستان تعلن عن حصيلة القتلى والجرحى في الهجوم على مسجد بسلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، الثلاثاء، مقتل 4 من مواطنيها وإصابة 30 آخرين في إطلاق نار بمحيط مسجد في منطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "وفقًا لأحدث المعلومات الواردة من السلطات العمانية، استشهد أربعة باكستانيين نتيجة لإطلاق النار في الهجوم الإرهابي الغادر قرب مسجد في منطقة الوادي الكبير في مسقط، عُمان".

وأضافت الوزارة: "يوجد ثلاثون باكستانيًا آخرون يتلقون العلاج في المستشفيات. ونحن نواصل الاتصال الوثيق مع السلطات العمانية".

وكانت شرطة سلطنة عمان أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن أربعة أشخاص قُتلوا وأُصيب آخرون بإطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس":"أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر المواطنين الباكستانيين الأربعة الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي الجبان على مسجد في مسقط بسلطنة عُمان. وأدين بشدة هذا الهجوم الجبان وقتل المسلمين في شهر محرم المبارك".