دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد التنمية الإدارية، والذي يصدر سنوياً ويصنف الاقتصادات العالمية وقدرتها على الازدهار.

وجاءت الإمارات في المركز السابع عالمياً وهو تقدم بمقدار 3 درجات عن تصنيفات العام السابق عندما احتلت المرتبة الـ10، لتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة من ضمن الدول الـ10 الأوائل في التصنيف العالمي.

وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالمياً على قائمة التنافسية العالمية لهذا العام، لتتبعها سويسرا في المركز الثاني، ومن ثم الدنمارك في المركز الثالث.

ومن بين الدول العربية، تبعت قطر الإمارات لتأتي في المركز الثاني على قائمة الدول العربية والمركز الـ11 في القائمة العالمية، ومن ثم السعودية في المركز الثالث عربياً والـ16 عالمياً.

تعرّفوا أكثر إلى تصنيف الدول العربية في معدل التنافسية العالمي للعام 2024 في الإنفوغرافيك أعلاه: