هجوم مسجد عُمان.. داعش ينشر فيديو يزعم أنه للهجوم ويعلن مسؤوليته

(CNN)-- أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في سلطنة عُمان والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص مساء الاثنين.

وقالت الجماعة الإسلامية السنية في بيان في وقت متأخر، الثلاثاء، إن ثلاثة من "المهاجمين الانتحاريين" التابعين لها أطلقوا النار على المصلين في المسجد وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن العُمانية حتى الصباح، حسبما ذكرت رويترز، ونشرت الجماعة أيضًا ما أدعت أنه مقطع فيديو للهجوم على تطبيق المراسلة "تيليغرام".

وصدم الحادث دولة تجنبت العنف الطائفي الذي اجتاح بعض دول الشرق الأوسط، بما في ذلك بعض جيران عُمان الغنية بالنفط، بعد أن أعلن تنظيم داعش قيام "خلافته" في العراق وسوريا قبل عقد من الزمن وسعى إلى التوسع في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية.

وقالت شرطة عُمان السلطانية، الثلاثاء، إن 9 أشخاص قتلوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط، بينهم الجناة الثلاثة وشرطي، مضيفة أن أكثر من عشرين شخصا من جنسيات مختلفة أصيبوا، من بينهم أربعة عُمانيين من المسعفين، دون تحديد الدافع وراء الهجوم أو تكشف هوية المهاجمين.

ووقع الهجوم في مسجد الإمام علي، بحسب مقطع فيديو حصلت عليه رويترز وحددته شبكة CNN، خلال يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر محرم بالتقويم الهجري، والذي يحمل أهمية خاصة للمسلمين.

وتعد سلطنة عُمان وهي دولة منتجة للنفط واحدة من أكثر الدول استقرارًا في الشرق الأوسط وأصبحت وجهة سياحية إقليمية ناشئة حيث تعمل الحكومة على تشجيع القطاع لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات.