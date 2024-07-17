دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكمي إعدام بحق مدانين أحدهما مواطن أدين بجريمة قتل والآخر وافد أدين بتهريب مخدرات.

جاء ذلك في بيانين للداخلية السعودية، ورد بأحدهما: "أقدم مرضي بن فهيد بن مرضي الجماعين - سعودي الجنسية - على قتل عوض بن سويلم بن حافظ الرشيدي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكابه جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مرضي بن فهيد بن مرضي الجماعين - سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء بتاريخ 10 / 1 / 1446هـ الموافق 16 / 7 / 2024 م بمنطقة الرياض".

وفي بيان منفصل قالت الداخلية السعودية: "أقدم كيتاب غول سار قاراش - باكستاني الجنسية - على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / كيتاب غول سار قاراش ، يوم الثلاثاء 10 / 1 / 1446هـ الموافق 16 / 7 / 2024م في منطقة الرياض".

وتابعت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".