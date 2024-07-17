دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم إعدام مواطن سعودي، الأربعاء، بعد إدانته بـ"الانضمام إلى خلية إرهابية"، و"إطلاق نار على مقرات أمنية".

في بيان للداخلية السعودية، قالت إنه تم "تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية" للمملكة، مُشيرة إلى أن اسمه محمد بن عبدالله بن علي العبد الجبار، سعودي الجنسية.

وأشار البيان إلى أن المُدان "أقدم... على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه لخلية إرهابية وقيامه بإطلاق النار على المقرات الأمنية، والترصد لرجال الأمن، وإبلاغه العناصر الإرهابية بتحركاتهم ما نتج عنه استهداف ثلاثة من رجال الأمن".

وأضاف البيان أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".