دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة يحمل الجنسية السودانية، بعد ثبوت إدانته بتهريب الكوكايين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم علي آدم سعيد محمد، سوداني الجنسية، على تهريب مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا لوكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني علي آدم سعيد محمد، الاثنين 9/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 15/ 7/ 2024 ميلادية، بمنطقة مكة المكرمة"، حسبما أوردت وكالة "واس".