محمد بن سلمان يتصل بالرئيس الإيراني الجديد مهنئا بفوزه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان مهنئا بفوزه بالانتخابات الأخيرة خليفة للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي قتل بحادث تحطم مروحية برحلة داخلية إلى جانب عدد من المسؤولين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "أشاد سمو ولي العهد، وفخامة الرئيس الإيراني بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأعرب فخامة الرئيس الإيراني، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد بعثا برقيتي تهنئة، للرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت، مطلع الشهر الجاري حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقيته، السبت: "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

وأضاف العاهل السعودي: "متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

ومن جانبه، قال الأمير محمد بن سلمان في برقيته، السبت: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق، مؤكدًا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة"، حسبما ذكرت الوكالة السعودية.