أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيراني.. ما الذي نعرفه عن إبراهيم رئيسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف تقرير نشرته وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن مكالمة هاتفيه مع أحد الأشخاص المرافقين للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على متن المروحية المنكوبة بعد تحطمها، نقلا على لسان رئيس مكتب رئيس الجمهورية، غلام حسين إسماعيلي.

Credit: AZIN HAGHIGHI/MOJ News Agency/AFP via Getty Images)

وفي التفاصيل أوردت الوكالة الإيرانية في تقريرها: "أوضح رئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين اسماعيلي، في حديث مع التلفزيون الإيراني إلى انه بعد مراسم تدشين سد قلعة قيز الحدودي المشترك مع اذربيجان، توجهنا الى مدينة تبريز (بمحافظة اذربايجان الشرقية - شمال غرب ايران) في طقس صافٍ، لكن واجهنا في منتصف الطريق رقعة سحاب، حيث اعطى قائد المروحية التي كانت تقل الرئيس الأمر بزيادة الارتفاع عندما وصل إلى تلك السحب، لكن بعد زيادة الارتفاع لم يكن هناك أي أثر لمروحية رئيس الجمهورية".

Credit: AZIN HAGHIGHI/MOJ News Agency/AFP via Getty Images)

وتابع اسماعيلي: "منذ لحظة الإعلان عن انقطاع الاتصال اللاسلكي، أجرينا اتصالات هاتفية مع كل من الحرس الشخصي للرئيس، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وإمام جمعة تبريز ومحافظ تبریز، لكن دون تلقي اي رد منهم".

Credit: AZIN HAGHIGHI/MOJ News Agency/AFP via Getty Images)

وأضاف: "أعلن افراد طاقم رحلتنا بأنهم أجروا اتصالاً على الهاتف المحمول للطيار الكابتن مصطفوي، لكن بدلاً من الكابتن مصطفوي أجاب السيد آية الله ال هاشم، قائلا: ’إنني لست بخير وقد سقطنا في الوادي‘.. ثم اتصلت بالسيد ال هاشم أيضًا وسألته أين أنتم؟ ليرد بالقول ’لا أعرف.. أنا بین الأشجار‘، فسألته كيف حال الباقين؟ هل تراهم ؟ فقال السيد ال هاشم ’إنني لا أرى أحداً وأنا وحدي ولا أعلم ما حدث ولا يوجد أحد حولي‘".

Credit: Office of the President of the Islamic Republic of Iran via Getty Images)

واستطرد اسماعيلي قائلا: "عند ذلك، اتضح لنا على الفور بأن مروحية السيد رئيسي تعرضت لحادث، وحددنا مهمتنا بشأن الوصول بسرعة إلى موقع الحادث، وبدء عمليات الانقاذ والاغاثة.. في وقت لاحق علمنا بأن ركاب المروحية الآخرين، استشهدوا على الفور"، موضحا أن "حالة الجثامين تشير إلى أن افراد المروحية استشهدوا بعد وقوع الحادث مباشرة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء مهر.