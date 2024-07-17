السعودية.. فيديو نص مسيء وخادش للحياء والأمن بقبض على يمني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إلقاء القبض على وافد من الجنسية اليمنية لنشر محتوى مسيئا وخادشا للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الداخلية السعودية عبر صفحتها بمنصة سناب شات صورة للمقيم اليمني (من ظهره) مؤكدة إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية لنشره في مواقع التواصل الاجتماعي محتوى مسيئا وخادشا للحياء مخالفا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

وأضافت الداخلية مؤكدة "ضبطه وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".