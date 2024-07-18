مصر.. فيديو شخص يتعدى على والدته المسنّة ويدفعها أرضا والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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مصر.. فيديو شخص يتعدى على والدته المسنّة ودفعها أرضا والداخلية ترد
صورة أرشيفية تعبيرية من أحد الشوارع قي العاصمة المصرية، القاهرة. Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بالتعدي على امرأة مسنة ويدفعها أرضا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وزارة الداخلية المصرية عقّبت على الفيديو المتداول ببيان نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) وقالت فيه: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي ’فيسبوك‘ متضمناً تعدى أحد الأشخاص على والدته المُسنة وقيامه بدفعها أرضاً.. بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (مدير إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق).."

وتابعت الداخلية في بيانها: "بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات عائلية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

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