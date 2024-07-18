دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ملاحقة شخصين لآخر في الشارع وتعرض الأخير للصدم بسيارة خلال محاولته الهروب الأمر الذي أثار تفاعلا.

وعقّبت وزارة الداخلية السعودية ببيان نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيه: "أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول ويظهر فيه شخص يتعرض لصدم أثناء ملاحقة شخصين له مما أدرى لوفاته، فقد باشرت شرطة الخبر الحادثة".

وتابع المتحدث الأمني السعودي في بيانه مؤكدا أن جرى القبض على الشخصين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ولم يقدم الأمن السعودية تفاصيل إضافية عن هوية الشخص المتوفي أو الشخصين الذين كان يلاحقانه أو سبب ملاحقتهما له.