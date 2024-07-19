مصر.. توجيه رسمي وسط أزمة الأعطال التقنية العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع الأعطال التقنية العالمية، الجمعة.

جاء ذلك في بيان نشر على رئاسة مجلس الوزراء المصري على منصة فيسبوك، وورد فيه: "يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأعطال التقنية العالمية التي تسببت في مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك".

وتابع البيان: "وجه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة والتعامل معها".

وأضاف البيان: "في ذات الشأن، أعلنت وزارة الطيران المدني عن تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران اولاً بأول، مؤكدةً أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تتأثر أي رحلات مغادرة من الأراضي المصرية طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من شركات الطيران الكبرى توقف رحلاتها بسبب مشاكل في الاتصالات بعد انقطاع كبير في خدمة "مايكروسوفت".