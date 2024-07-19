(CNN)-- أعلنت الهيئة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، وشركة ديزني لاند في هونغ كونغ، وبورصة ماليزيا وهيئة النقل الحضرية في أمريكا الشمالية ووزارة الصحة في إسرائيل، الجمعة، تضررها بسبب انقطاع خدمة مايكروسوفت على مستوى العالم.

وقالت ديزني لاند في هونغ كونغ إن عملياتهما تأثرت بسبب مشكلات تقنية، حيث ضربت الاضطرابات التقنية شركات في جميع أنحاء العالم.

كما ذكرت ديزني لاند في هونغ كونغ، أن نظام التذاكر عبر الإنترنت معطل بسبب "انقطاع غير متوقع لنظام الكمبيوتر"، وطلبت من زوار الحديقة شراء التذاكر في اليوم نفسه من كشك التذاكر عند مدخل الحديقة.

وقالت بورصة هونغ كونغ (HKEX) لشبكة CNN أنها لم تتأثر حتى الآن بالاضطرابات التقنية العالمية، وأضافت لشبكة CNN أن "جميع أنظمتها، بما في ذلك التداول وعمليات تسوية المعاملات، تعمل بشكل طبيعي".

في حين تواجه شركة KTM Berhad (KTMB)، أكبر شركة لتشغيل السكك الحديدية في ماليزيا، وبورصة الأوراق المالية في البلاد Bursa Malaysia Bhd انقطاعات تقنية.

وفي بيان على منصة "إكس"، قالت شركة KTMB إن نظام التذاكر وجميع قنوات خدمة العملاء "تواجه في الوقت الحالي انقطاعات تقنية بسبب Crowdstrike Microsoft Windows".

وقالت بورصة ماليزيا أيضا إن مؤشر FTSE Bursa Malaysia KLCI "يواجه انقطاعا في الخدمة"، وإن الشركة تحقق في الأمر، بحسب وكالة "برناما" الوطنية الماليزية للأنباء.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، الجمعة، إن عطلا حاسوبيا "واسع الانتشار في جميع أنحاء العالم" أثر على المستشفيات وغيرها من الخدمات الصحية في إسرائيل.

وأضافت وزارة الصحة الإسرائيلية أن "هذا ليس هجوما إلكترونيا بل مجرد عطل" في أحد البرامج، مما يؤثر على "الخوادم وأجهزة الكمبيوتر".

وتسبب انقطاع تقني عالمي في توقف بعض أنظمة معلومات عملاء هيئة النقل الحضرية في أمريكا الشمالية مؤقتا عن العمل، صباح الجمعة، وفقا لمسؤولين.

وقالت هيئة النقل الحضرية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لم تتأثر خدمة القطارات والحافلات. يُرجى الاستماع إلى الإعلانات في محطتك أو في قطارك أو في حافلتك".

وتعد هيئة النقل الحضرية أكبر شبكة نقل في أمريكا الشمالية، وفقا لموقعها على الإنترنت، وتخدم سكانا يبلغ عددهم 15.3 مليون شخص.

وأعلنت الهيئة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 لشبكة CNN، الجمعة أن أنشطة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها تأثرت بانقطاع خدمة مايكروسوفت على مستوى العالم، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من حفل افتتاح الألعاب الصيفية.

ولم يقدم المنظمون تفاصيل عن طبيعة وحجم المشكلة، وأكدوا أنه قد تم تفعيل "خطط الطوارئ".

كما واجهت العبارات في ميناء كاليه مشكلات مؤقتة في تكنولوجيا المعلومات، حيث أعلن الميناء أن العبارات الأيرلندية تعرضت "لفشل في الكمبيوتر"، صباح الجمعة. وقد تم حل المشكلة في وقت لاحق، بحسب الميناء.

وميناء كاليه هو ميناء الصيد في البلاد، بحسب قناة BFMTV التابعة لشبكة CNN وأحد الموانئ الرئيسية للتجارة والسياحة، ويعمل كميناء بحري رئيسي للدخول إلى المملكة المتحدة.

وكانت موجة من الانقطاعات العالمية، الجمعة، تسبب في حدوث تأخيرات ومشاكل في مطارات أوروبا وأستراليا، وأثرت على القطارات وشركات السفر ووسائل الإعلام وموقع بورصة لندن، بعد أن تسببت الانقطاعات الجماعية في جميع أنحاء العالم في إغلاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات.