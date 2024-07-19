(CNN) -- أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) رأياً استشاريًا الجمعة، حيث وجدت أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية "تنتهك القانون الدولي".

وقرأ رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي.

وقال سلام: "تعتبر المحكمة أن العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين، وفشل إسرائيل في منعه أو معاقبته بشكل فعال، واستخدامها المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يساهم في خلق بيئة تهجير قسري ضد الفلسطينيين والحفاظ عليها".

إن الرأي الاستشاري ليس ملزما قانونيا ولكنه يحمل سلطة أخلاقية ويمكن أن يساهم بتشكيل القانون الدولي، وفقا لمحكمة العدل الدولية.

وقال سلام إن السياسات والممارسات الإسرائيلية "تصل إلى حد ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية".

وأضاف رئيس المحكمة: "تؤكد المحكمة أن قيام المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والنظام المرتبط بها واستمرار الحفاظ عليها يُمثل انتهاكا للقانون الدولي".

كما وجدت المحكمة أن تهجير الفلسطينيين ينتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر "النقل القسري الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة" بصرف النظر عن الدافع.

وقال سلام إن المحكمة لاحظت أن "مصادرة الأراضي على نطاق واسع وتدهور إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية يحرم السكان المحليين من وسائل عيشهم الأساسية مما يؤدي إلى مغادرتهم".

وأضاف أن "سلسلة الإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تفاقم الضغط على السكان الفلسطينيين لمغادرة أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد رغبتهم".

وتابع سلام: "من وجهة نظر المحكمة، فإن سياسات إسرائيل وممارساتها تتعارض مع حظر التهجير القسري للسكان المحميين".

كما وجدت المحكمة أن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ساعد على "ترسيخ سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال ممثل إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون إن رأي المحكمة “مؤسف لكنه متوقع”.