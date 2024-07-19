عناصر من الشرطة الإسرائيلية يقومون بتفتيش موقع الانفجار الذي وقع في تل أبيب، 19 يوليو، 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، فجر الجمعة، ناجم عن سقوط هدف جوي، بظل ادعاء جماعة الحوثي في اليمن، استهداف تل أبيب بـ"طائرة مسيرة".

جاء ذلك في بيان لأدرعي نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيه: "بعد الفحص الأولي اتضح ان الانفجار الذي وقع في ساعات الصباح الباكر في تل أبيب ناجم عن سقوط هدف جوي دون تفعيل إنذار. الحادث قيد تحقيق عميق.."

وأضاف أدرعي أن "سلاح الجو كثف من دورياته الجوية العاملة لحماية سماء الدولة.. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

وقد ادعى المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، في بيان مصور نشره على صفحته بمنصة أكس، صباح الجمعة "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا ’تل أبيب‘ بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم ’يافا‘ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها"، على حد تعبيره.

ويجري التحقيق في انفجار بالقرب من مكتب فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل باعتباره هجومًا محتملاً بطائرة بدون طيار، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إن الانفجار، الذي وقع في منطقة مركزية تضم عددًا من البعثات الدبلوماسية، أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وإصابة ثمانية آخرين على الأقل. وأضافت أن أربعة أشخاص أصيبوا بشظايا.

وقع الانفجار على بعد حوالي 100 متر (330 قدمًا) من مجمع المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية، وفقًا لتحليل CNN لصور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر لمكان الحادث.

وقال مسؤول حكومي لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، معترفاً بوقوع انفجار بالقرب من المكتب الفرعي. وقال مسؤول أميركي آخر إنه لا يبدو أن المبنى تعرض لأضرار.