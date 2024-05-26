القدس (CNN)-- دويت صفارات الإنذار في تل أبيب وأجزاء من وسط إسرائيل، الأحد، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، لأول مرة منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2024.

وتمثل صفارات الإنذار التي أُطلقت، الأحد، المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق الصواريخ على تل أبيب منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لسجلات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن ثمانية صواريخ أطلقت من منطقة رفح جنوب قطاع غزة، عبرت إلى داخل إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض "عدد من المقذوفات".

وشاهد مراسل CNN، جيريمي دايموند، عدة صواريخ تم اعتراضها في تل أبيب.

ومن جانبها، أعلنت حماس مسؤوليتها عن الصواريخ التي أُطلقت على تل أبيب، الأحد.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت تل أبيب بـ"وابل صاروخي كبير" ردا على "المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين"، حسب زعمها.