دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقع انفجار تل أبيب الإسرائيلية، فجر الجمعة، نتيجة طائرة بدون طيار وفقا للسلطات الإسرائيلية، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات:

الموقع: ضربت بناية سكنية وأحدثت انفجارا وسط تل أبيب على بعد حوالي 100 متر (330 قدمًا) من مجمع المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية، وفقًا لتحليل

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لم تقع أضرار بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية ولم ترد تقارير عن إصابات بين أفراد أمريكيين أو "موظفين محليين".

الإصابات: قتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين، وفقًا لمسؤولي الطوارئ والشرطة الإسرائيليين.

رواية الحوثي: ادعى المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي في اليمن، يحيى سريع، في بيان مصور نشره على صفحته بمنصة أكس، صباح الجمعة "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا ’تل أبيب‘ بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم ’يافا‘ قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها"، على حد تعبيره.