انفجار تل أبيب.. مسؤول يوضح سبب عدم اعتراض الطائرة بدون طيار

الشرق الأوسط
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انفجار تل أبيب.. مسؤول يوضح سبب عدم اعتراض الطائرة بدون طيار
غنصر بالأمن الغسرائيلي يجمع الزجاج من نافذة تضررت بسبب الانفجار في تل أبيب Credit: GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

(CNN)-- قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي اكتشف الطائرة بدون طيار التي تسببت في انفجار وسط تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكن لم يتم اعتراضها بسبب "خطأ بشري". 

وقال المسؤول إن الطائرة بدون طيار كانت مسلحة "برأس حربي"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، واصطدمت بمبنى سكني.

ولم يؤكد المسؤول أن الطائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، والتي زعمت أنها شنت "بنجاح" هجوم الطائرة بدون طيار على تل أبيب.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في المكان الذي تم إطلاق الصاروخ منه، "ولا يستبعد أي خيارات"، بحسب المسؤول.

ولا يعتقد الجيش الإسرائيلي أن هناك المزيد من "التهديدات" في الوقت الحالي، لكنه يقوم بتقييم الوضع، بحسب المسؤول.

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