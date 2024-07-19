هجوم مسجد عُمان.. مفتي السلطنة يكشف عن "تفاجئه" من أمر يتعلق بالمنفذين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب المفتي العام لسلطنة عُمان، أحمد الخليلي، على الهجوم الذي استهدف مسجدا شيعيا في منطقة الوادي الكبير وأودى بحياة 6 أشخاص إلى جانب مقتل المنفذين الثلاثة.

وقال الخليلي في بيان نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "لم نكن نتصور أن يكون مرتكبو الجريمة التي مرت هم مواطنين عُمانيين، وقد فوجئنا بهذا حقا، إذ المعتاد الذي درجت عليه الأحوال في هذه البلاد الطيبة أن التربية العُمانية ترفض بطبعها كل عدوان على مواطن أو وافد بسبب خلاف فكري أو مذهبي، فالله المستعان، وإن في هذا لعبرة وعظة، ونسأل الله السلامة والعفاية".

وتابع المفتي العُماني قائلا: "أحسن ما يقال الآن في هذه الفاجعة، أن على الآباء ومؤسسات المجتمع جميعا أن يحسنوا التربية والتوجيه وأن يحرصوا على غرس مبادئ العقيدة الصحيحة التي تعظم حرمات الإنسان وتنفي الأفكار المنحرفة والضالة.."

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان، الثلاثاء إن "الجناة الثلاثة المتورّطين في حادث إطلاق النار في الوادي الكبير عُمانيون وهم إخوة، لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلّت إجراءات التحرّيات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".

ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المسجد، قائلا في بيان في وقت متأخر، الثلاثاء، إن ثلاثة من "المهاجمين الانتحاريين" التابعين لها أطلقوا النار على المصلين في المسجد وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن العُمانية حتى الصباح، حسبما ذكرت رويترز، ونشرت الجماعة أيضًا ما أدعت أنه مقطع فيديو للهجوم على تطبيق المراسلة "تيليغرام".