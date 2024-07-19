(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الطاقة من إيران، وأكدت أن واشنطن ستواصل حماية مصالحها ضد التهديدات من قبل طهران.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إن "الأمر يتعلق بالسماح للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية بينما يواصل العراق تطوير قدرته المحلية على التوليد والاستمرار في خلق استقلاله عن الطاقة الإيرانية"، وأضاف أن "هذه الإعفاءات قصيرة الأجل وهي إجراءات مؤقتة لتوفير الطاقة".

وذكر باتيل، الذي سئل عن تجديد الإعفاء في ظل التهديدات الإيرانية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولين سابقين آخرين، أن التجديد "أمر روتيني، وتم تمديده في ظل إدارة ترامب".

وأضاف: "هذه هي المرة الـ22 التي يتم فيها تجديد الإعفاء، ولم يدخل أي من هذه الأموال من مشتريات العراق إلى إيران على الإطلاق".

وتابع: "نحن نشجع الحكومة العراقية على اتخاذ خطوات هادفة لتسريع جهودها للتخلص من مصادر الطاقة الإيرانية".

وفيما يتعلق بالتهديدات ضد الأمريكيين، قال باتيل: "سنواصل القيام بما هو ضروري لحماية شعبنا وحماية مصالحنا من التهديدات الصادرة عن إيران".

وقال: "هذا يشمل بالطبع حماية المسؤولين السابقين من أي تهديدات لقد رأيتم أننا لا نتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد النظام الإيراني أو وكلائه عندما تتعرض المصالح الأمريكية أو شعبها أو المسؤولين الأمريكيين للتهديد أو التعرض للأذى، ولا يزال هذا هو الحال".