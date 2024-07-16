بضمادة على أذنه.. شاهد أول ظهور لترامب بعد محاولة اغتياله وسط ترحيب حار من قبل حشد هائل

(CNN)-- عزّز جهاز الخدمة السرية الإجراءات الأمنية بعد تلقي معلومات استخباراتية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لكنها لا ترتبط بحادثة إطلاق النار عليه في ولاية بنسلفانيا، السبت.

حصلت السلطات الأمريكية على معلومات استخباراتية من مصدر بشري في الأسابيع الأخيرة حول مؤامرة دبرتها إيران لمحاولة اغتيال دونالد ترامب، وهو تطور أدى إلى قيام الخدمة السرية بزيادة الأمن حول الرئيس السابق في الأسابيع الأخيرة، حسبما قال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر لشبكة CNN.

وقالت المصادر إنه لا يوجد ما يشير إلى أن توماس ماثيو كروكس، القاتل المحتمل الذي حاول قتل الرئيس السابق السبت، كان على صلة بالمؤامرة الإيرانية.

يثير وجود تهديد استخباراتي من وكالة استخبارات أجنبية معادية – وتعزيز الإجراءات الأمنية لترامب – تساؤلات جديدة حول الثغرات الأمنية في تجمع السبت في بتلر بولاية بنسلفانيا، وكيف تمكن رجل يبلغ من العمر 20 عامًا من الوصول إلى سطح قريب، لإطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة الرئيس السابق.

ليس من الواضح ما إذا كانت تفاصيل التهديد الإيراني قد تمت مشاركتها مع حملة ترامب، التي قالت في بيان: "نحن لا نعلق على التفاصيل الأمنية للرئيس ترامب. يجب توجيه جميع الأسئلة إلى جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة".

وقال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الجهاز، في بيان الأحد، إن الخدمة السرية "أضافت مؤخرًا موارد وقدرات وقائية إلى التفاصيل الأمنية للرئيس السابق".

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن مسؤولي الخدمة السرية حذروا حملة ترامب مرارًا وتكرارًا من تنظيم تجمعات في الهواء الطلق، الأمر الذي يشكل مخاطر أكبر من الأحداث التي يمكن للوكالة التحكم في الوصول إليها بشكل أفضل. وقالت المصادر إن التحذيرات كانت ذات طبيعة أكثر عمومية.

وفي مرحلة ما خلال هذه الدورة الانتخابية، توقفت الحملة عن عقد أحداث عفوية غير رسمية حيث لم يتم تفتيش الضيوف من قبل الخدمة السرية مسبقًا بسبب مخاوف أمنية، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يجري التحقيق في إطلاق النار التعليق.

طلبت شبكة CNN تعليقًا من وزارة الأمن الداخلي والبعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وقد تعهدت إيران مرارًا وتكرارًا بالانتقام لقتل الجيش الأمريكي قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، في يناير/كانون الثاني 2020. ويخضع كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب الذين عملوا في مجال الأمن القومي لإجراءات أمنية مشددة منذ ترك الحكومة.

في أغسطس/آب 2022، أعلنت وزارة العدل عن اتهامات جنائية ضد أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني بزعم محاولته تنظيم اغتيال جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب. وقال المدعون الأمريكيون إن المخطط ضد بولتون كانت "على الأرجح انتقامًا" لاغتيال سليماني.

كان وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، أيضًا هدفًا لمخطط الاغتيال الإيراني، وفقًا لمصدر فيدرالي في إنفاذ القانون مطلع على التحقيق ومصدر مقرب من بومبيو.

لعدة أشهر، كان مسؤولو إنفاذ القانون يشعرون بالقلق إزاء التهديد المستمر المتمثل في احتمال قيام إيران بمحاولة اغتيال مسؤولين سابقين في إدارة ترامب والرئيس السابق نفسه، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر. لكن المصادر قالت لشبكة CNN إن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى ارتفاع كبير في التهديد.

وقال أحد المصادر لشبكة CNN إن التحذيرات بشأن هذا التخطيط العملياتي تزامنت مع زيادة ملحوظة في الرسائل عبر الإنترنت من الحسابات الإيرانية ووسائل الإعلام المدعومة من الدولة التي تذكر ترامب، الأمر الذي أثار مخاوف أمنية بين المسؤولين الأمريكيين.