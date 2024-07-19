(CNN) --أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الإماراتية العربية المتحدة، الجمعة، أنها أعادت أنظمتها الإلكترونية إلى وضعها التشغيلي الطبيعي بعد انقطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

وقالت الخارجية الإماراتية أيضا إن خدمات التصديق مستمرة لديها.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت، الجمعة، أن مشكلة فنية عالمية أثرت على بعض الأنظمة الإلكترونية لوزارة الخارجية، بما في ذلك خدمة التصديق الخاصة بالوزارة.

وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلن مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، أنه استأنف عملياته الطبيعية بعد الانقطاع التكنولوجي.

وقال المطار في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لقد عدنا الآن إلى العمل بشكل طبيعي بعد تعطل النظام العالمي الذي أثر على عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في المبنيين 1 و 2 هذا الصباح".