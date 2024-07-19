مايكروسوفت تصدر منشورا عن "الخلل الأساسي" لانقطاع الخدمة العالمي

(CNN)-- أعلنت شركة مايكروسوفت، الجمعة، أن "السبب الأساسي" الذي تسبب في الانقطاع العالمي "تم إصلاحه"، وأوضحت أن التأثير المتبقي لا يزال يؤثر على بعض الخدمات.

وقالت مايكروسوفت في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "تم إصلاح السبب الأساسي، ومع ذلك، فإن التأثير المتبقي لا يزال يؤثر على بعض تطبيقات وخدمات Microsoft 365".

وأردفت الشركة في منشورها: "نحن نجري عمليات تخفيف إضافية لتوفير الدعم".

وكانت موجة من الانقطاعات العالمية، الجمعة، تسببت في حدوث تأخيرات ومشاكل في مطارات أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، وأثرت على القطارات وشركات السفر ووسائل الإعلام وعدة بورصات وشبكة السكك الحديدية في العديد من الدول، بعد أن تسببت الانقطاعات الجماعية في جميع أنحاء العالم في إغلاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات.