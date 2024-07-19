البيت الأبيض يُعلق على هجوم تل أبيب وإطلاع بايدن على تفاصيله

(CNN) – تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على انفجار الطائرة بدون طيار في تل أبيب والذي أدى إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض: "تم إطلاع الرئيس أيضًا على الهجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل في تل أبيب".

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الجمعة مسؤوليتهم عن الانفجار المميت، وهو أحدث هجوم للجماعة التابعة لإيران فيما تقول إنه رد على الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة.

ووقع الانفجار في منطقة مركزية تضم عددا من البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك فرع السفارة الأمريكية.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها تل أبيب، المركز التجاري لإسرائيل، لقصف بطائرة بدون طيار في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

واستهدف المتمردون اليمنيون إسرائيل بانتظام بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ بداية حرب البلاد مع حماس، معظمها تم اعتراضها.