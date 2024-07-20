دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن، بتعرض ميناء مدينة الحديدة غرب اليمن، السبت، لغارات جوية، استهدفت منشأة لتخزين النفط، وزعمت أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت قناة "المسيرة" التلفزيونية، عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين قولها إن "إسرائيل شنت عدة غارات على ميناء مدينة الحديدة، استهدفت منشأة لتخزين النفط".

وأضافت القناة التي يديرها الحوثيون نقلا عن الوزارة أن "الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى"، بحسب الوزارة.

ولا يمكن لـCNN التأكد من مزاعم الحوثيين، ولكنها توصلت مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.

وجاءت الغارات الجوية بعدما واصل المتمردون الحوثيون في اليمن، شن عدة هجمات مكثفة خلال الأيام الماضية على سفن في البحر الأحمر، وبعدما زعموا مؤخرا، عن هجوم بطائرة دون طيار على تل أبيب، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين على الأقل.