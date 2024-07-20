قال مراسل وكالة فرانس برس ووسائل إعلام تابعة للحوثيين إن سلسلة من الضربات استهدفت مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها المتمردون اليمنيون، السبت، وأفادت بأن مستودع وقود في الميناء تعرض للقصف.

وأفاد المراسل في الحديدة بسماع عدة انفجارات قوية، بينما أفادت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون عن "سلسلة من الضربات" أصابت "منشآت تخزين الوقود" في الميناء.

جاءت الضربات بعد يوم من هجوم بطائرة دون طيار للحوثيين اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وقتلت مدنيا في مبنى سكني في تل أبيب، مما أثار تهديدات إسرائيلية بالانتقام.