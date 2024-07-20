دبي، الِإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أمني نشرته شرطة عُمان السلطانية بعد أيام على الضجة الواسعة التي أحدثها تبني تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" لهجوم على مسجد شيعي راح ضحيته 6 أشخاص إلى جانب المهاجمين الثلاثة.

مقطع الفيديو نشرته شرطة عُمان السلطانية على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، السبت، يظهر جوانب من تدريبات واستعدادات لأقسام متنوعة من الأجهزة الأمنية، قائلة بتعليق: "أنتم الدرع الحصين والسد المنيع لهذا الوطن، أنتم لباس السلام الذي بفضله تُسطّر الملاحم، فلن يُزعزعَ بأسكم حَدثٌ عابر، وستبقى تربة هذا الوطن طاهرة بكم، ولا تُنبتُ إلا طيّبا".

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان سابق، الثلاثاء إن "الجناة الثلاثة المتورّطين في حادث إطلاق النار في الوادي الكبير عُمانيون وهم إخوة، لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلّت إجراءات التحرّيات والتحقيقات بأنهم من المتأثرين بأفكار ضالة".

ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على المسجد، قائلا في بيان في وقت متأخر، الثلاثاء، إن ثلاثة من "المهاجمين الانتحاريين" التابعين لها أطلقوا النار على المصلين في المسجد وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن العُمانية حتى الصباح، حسبما ذكرت رويترز، ونشرت الجماعة أيضًا ما أدعت أنه مقطع فيديو للهجوم على تطبيق المراسلة "تيليغرام".