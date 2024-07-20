دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في وقت متأخر من مساء الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية "وات".

وقال سعيد في تصريحات من برج الخضراء من معتمدية رمادة بولاية تطاوين :"لو كنت خُيرت لما اخترت، ولكن حين يدعوك الواجب الوطني المقدس فلا مجال للتردد، ولا مجال إلا أن تقول إنني استجبت ولبيت".

وأضاف الرئيس التونسي :"أُعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية ليوم السادس من أكتوبر القادم، لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، وفق ما جاء في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وأوضح قيس سعيد أنه "اختار هذا المكان، وهذا اليوم، برج الخضراء، لإعلان ترشحه، لأنه يعبق برائحة النضال، وهو رمز المناعة والسمو والعلو، وللتأكيد على أن تونس دولة موحدة من آخر نقطة في الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب، وستبقى موحدة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية.

ودعا سعيد خلال تصريحات "الجميع إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة"، حسب قوله، مشيرا إلى أن "البعض سقط عن وجوههم القناع، والبعض الآخر سيسقط عنه بالتأكيد في قادم الأيام".

كما طالب قيس سعيد "من سيتولون التزكية بألا يقبلوا أي مليم من أية جهة كانت، ومن قبل ولو مليما واحدا، فأنا منه براء إلى يوم الدين"، وأردف قائلا: "نعول على قدراتنا الذاتية وحدها"، موضحا أن "القضية تتعلق اليوم بتونس لأننا كلنا مارون، عابرون وتونس هي التي ستبقى"، طبقا لوكالة "وات".