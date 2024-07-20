"الدعاء للمسيحي".. وسيم يوسف يشعل ضجة بتصريح.. وهذا رأي ابن باز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأكاديمي الإماراتي ومستشار الشؤون الدينية، وسيم يوسف، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تصريح تطرق فيه لحكم الدعاء لغير المسلمين مثل ان يقال "اللهم اشف مرضى المسلمين" حصرا.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره وسيم يوسف على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) وقال فيه: "عندي استفهام لماذا عندما أدعو لأحد الله يشفيك، يخرج ناس لنا يقولون لا: الله يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، طيب ومرضى المسيحيين؟ مثلا مريض سرطان مسيحي إذا قلت الله يشفيك للمسيحي هل علي ذنب؟"

وتابع وسيم يوسف قائلا: "هل يوجد في الدين ما يمنع الدعاء للمسيحيين بالشفاء للمرضى؟ اعطني دليل أن النبي محمد صل الله عليه وسلم نهى أن تدعو لأحد بالشفاء والصحة والعافية ولك ما تريد.. ترى المسيحي هو الذي يعالجك واخترع لك الدواء وهو الذي يتمنى شفاءك أثناء العملية ويحاول جاهد، يا أخي رد المعروف واعتبره جزء من رد المعروف له.."

وأضاف: "يا رجل امرأة سقت كلبا دخلت الجنة، يا رجل امرأة حبست هرّة دخلت النار، وأنت تأتي تستبخل الدعاء، وتقول نحن خير أمة أخرجت للناس وأنت تكره الدعاء بزوال الألم عن رجل حتى لو خالفك في الدين.. نسأل الله العافية".

رأي عبدالعزيز بن باز بتوجيه الشكر والدعاء لطبيب مسيحي:

ورد سؤال لمفتي السعودية الراحل، عبدالعزيز بن باز نصه: "دكتور إنجليزي يدين بالديانة المسيحية، قد أجرى عملية لوالدة بعض الأسر، فقاموا بشكره في بعض الصحف على نجاح العملية، فهل يجوز أن يشكر مثل ذلك الدكتور، أو أي دكتور، ولو كان مسلمًا؟" ليرد ابن باز وفقا لما هو منشور على موقعه الرسمي: "الشكر لمن فعل معروفًا طيب ’لا يشكر الله من لا يشكر الناس‘ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فعل إليكم معروفًا؛ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به؛ فادعوا له المقصود: إذا شكر على نجاح العملية، وأن العملية انتهت ما يضر، سواء كان كافرًا أو مسلمًا".