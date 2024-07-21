دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، الأحد، على قرار النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي بإحالة عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية للمحاكمة العاجلة بعدما تظاهروا في بعض الأماكن بالدولة، ضد حكومة بلادهم، وسط تفاعل.

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الإمارات دولة مؤسسات ونظام يحمي الجميع ضمن نموذج قائم على القانون والتنوع والأمان".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي في منشوره أن "قرار النائب العام بالتحقيق وإحالة المتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية إلى المحاكمة بعد إثارتهم للشغب، جاء ضمن سياق قانوني للحفاظ على نموذجنا، وعدم السماح بتصدير مشاكل وقضايا الدول الأخرى إلى مجتمعنا".

وأثار منشور أنور قرقاش تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان النائب العام الإماراتي المستشار حمد الشامسي أمر، السبت، بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية، بعدما تظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة في الإمارات، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".