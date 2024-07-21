البحرين.. قذف أسياخ حديدية على عناصر أمن بمسيرة والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشفت السلطات الأمنية البحرينية، السبت، عن قيام مجموعة من الأشخاص برمي سياخ حديدية على عناصر الأمن خلال مسيرة "غير قانونية" في المنطقة الشمالية من المملكة.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها وزارة الداخلية البحرينية على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) وبينت فيها أن نتيجة لذلك "أصيب شخص" دون توضيح إن كان من المشاركين بالمسيرة أو من عناصر الأمن".

وأوضحت الداخلية في بيانها: "شرطة الشمالية: التعامل بموجب الضوابط القانونية مع مجموعة أشخاص شاركوا بمسيرة مخالفة للقانون وقذفوا الأسياخ الحديدية باتجاه الشرطة واندفعوا نحوهم لمنعهم من أداء واجباتهم".

وأكدت الداخلية على أنه تم مباشرة التحقيق حيال الواقعة.