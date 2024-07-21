مصر.. تعدي على فتاة وضرب شخص حاول حمايتها والداخلية تكشف تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إقدام سائق "توك توك" بالتعدي على فتاة في مديرية أمن الجيزة الأمر الذي دفع بوزارة الداخلية المصرية للتعليق وكشف الملابسات.

وقالت الداخلية المصرية في بيان: "كشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية متضمناً التعدى على فتاة بمعرفة سائق مركبة ’توك توك‘ بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.. بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (إحدى الفتيات وبصحبتها آخر مصاب بكدمات متفرقة بالجسم) بتضرر الأولى من سائق مركبة توك توك لقيامه بمعاكستها حال سيرها بدائرة القسم وتعديه عليها وعلى الآخر حال تدخله لمنعه من التعدي عليها محدثاً إصابته ولاذ بالفرار".

وتابعت: "بذات التاريخ تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية) ومركبة ’التوك توك‘ المستخدمة في الواقعة ’بدون لوحات معدنية‘".

واضافت: "بمواجهته (مرتكب الواقعة) اعترف بارتكابه الحادثة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".