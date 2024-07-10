صورة ارشيفية تعبيرية لازدحام مروري في مصر العام 2007

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، تفاصيل قضية وردتها بقفز امرأة من مركبة "توك توك" خلال سيرها الأمر الذي أدى إلى إصابتها بجروح وشرخ في الوجه.

وأوضحت الداخلية المصرية في بيان: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم مصابة بشرخ في عظمة الوجه والعضد الأيسر) بأنها حال استقلالها مركبة ’توك توك‘ حال عودتها من عملها قام قائد مركبة التوك توك بحركات خادشة للحياء.."

وتابعت الداخلية المصرية ان المرأة "طلبت منه التوقف للنزول إلا أنه لم يستجب.. فقامت بالقفز من المركبة أثناء سيرها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها".

وأضافت: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديده وضبطه حال استقلاله المركبة وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".