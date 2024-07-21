هجوم الحديدة.. إسرائيل تنشر فيديو الاستعدادات قبل عملية "اليد الطويلة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو وصور من الاستعداد وتجهيز المقاتلات المشاركة في ضرب أهداف لجماعة الحوثي في ميناء الحديدة باليمن قبل انطلاق العملية التي أطلق عليها اسم "اليد الطويلة".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، صورا ومقاطع فيديو للاستعدادات بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "صور الاستعدادات في سلاح الجو وخاصة طائرات F15 قبل الانطلاق لشن الغارات على أهداف نظام الحوثي الإرهابي في ميناء الحديدة".

وفي تدوينة منفصلة قال أدرعي: "على مدار الأشهر الأخيرة أطلق الحوثيون نحو 200 تهديد جوي مختلف نحو دولة إسرائيل بتمويل وتوجيه إيراني. تم اعتراض أو إسقاط معظم التهديدات من قبل التحالف الدولي بقيادة القيادة المركزية الأمريكية ومن قبل قوات جيش الدفاع العاملة جوًّا وبحرًا وبرًّا.. طيارو سلاح الجو استهدفوا الأهداف في منطقة ميناء الحديدية على بعد أكثر من 1700 كيلومتر. قمنا باستهداف منطقة الميناء لأنها تعتبر مصدر تموين لنقل وسائل قتالية إيرانية الصنع من إيران إلى اليمن ويعتبر مصدر اقتصادي مهم للإرهاب الحوثي".

وقالت قناة "المسيرة" التي يديرها الحوثيون إن الضربات الإسرائيلية استهدفت منشآت نفطية في الميناء على الساحل الغربي لليمن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين، معظمهم مصابون "بحروق شديدة".