بعد يوم من هجوم تل أبيب.. إسرائيل تؤكد ضرب أهداف عسكرية حوثية داخل اليمن

وسائل إعلام حوثية: "سلسلة من الضربات" تصيب مستودع وقود في ميناء الحديدة باليمن

(CNN)-- أدانت إيران الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني، السبت، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

وحذّر كنعاني، في بيان نشرته الوزارة، من تصاعد التوتر وخطر الحرب في المنطقة نتيجة "المغامرة الخطيرة للصهاينة".

وقال كنعاني إن "الشعب اليمني المظلوم والقوي يدفع ثمن دعمه المشرف للمواطنين الأبرياء ونساء وأطفال غزة".

وأشار إلى أن إيران تعتبر تصرفات إسرائيل في غزة هي "السبب الرئيسي" للتوترات المستمرة في المنطقة.

وقصفت إسرائيل الحديدة، السبت، ردًا على هجوم على تل أبيب، الجمعة، نفذه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن. وأدي الهجوم الحوثي إلى مقتل شخص وإصابات عدة.

في حين قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 87 آخرين جراء الضربات الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة المسيرة، التي يديرها الحوثيون، نقلاً عن وزارة الصحة.

واستهدفت الضربات مواقع في نطاق ميناء الحديدة، تتضمن مستودع وقود ومحطة كهرباء، بحسب مسؤولين حوثيين. بينما قالت إسرائيل إن الميناء يستخدم لأغراض عسكرية.