صاروخ حوثي تعترضه إسرائيل قبل دخول أجوائها

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه اعترض صاروخا اقترب من الأراضي الإسرائيلية من اليمن، بعد يوم من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المتمردين الحوثيين ردا على الهجوم الدامي على مدينة تل أبيب الإسرائيلية.

وورد في بيان للجيش الإسرائيلي إن نظام دفاع جوي إسرائيلي "اعترض بنجاح" صاروخ أرض-أرض كان يقترب من البحر الأحمر.

ونشر المتحدث باسم الجيش الغسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) ورد فيها: "جيش الدفاع يعترض صاروخ أرض-أرض كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية من اليمن.. نجح مقاتلو الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وذلك من خلال منظومة ’حيتس 3‘".

وأضاف: "الصاروخ لم يخترق الأراضي الإسرائيلية، وتم تفعيل الانذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض. انتهى الحادث".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، أن طائراته المقاتلة قصفت “أهدافا عسكرية لنظام الحوثي الإرهابي” في منطقة ميناء الحديدة اليمني، فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه رد مباشر على مقتل إسرائيلي يبلغ من العمر 50 عاما في هجوم للحوثيين.